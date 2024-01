Pronto para a Mega-Sena de R$ 27 milhões? Veja resultado do sorteio desta quinta-feira

A Mega-Sena acumulada vai pagar nesta quinta-feira um prêmio acumulado que pode chegar aos R$ 27 milhões para quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas sorteadas.

Veja os números sorteados para esta quinta-feira:

03, 07, 32, 34, 42, 54

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado na terça-feira e não teve ganhadores na faixa principal de premiação. As apostas que chegaram mais perto de colocar as mãos na grana da Mega, entretanto, chegaram a setenta, todas elas com cinco acertos. Cada uma dessas apostas ganhou R$ 30.526,54.

Na faixa dos quatro acertos, 4.664 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 654,51.

Hoje tem também sorteio da Timemania

Apostadores da Timemania concorrem nesta quinta-feira pelo prêmio de R$ 9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Timemania são:

em instantes