Lotofácil: aposta de São Paulo divide prêmio com ganhadores de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul

Três apostas dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas ganhadoras foram feitas na cidade de São Paulo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Divinópolis, em Minas Gerais.

Cada um dos sortudos vai levar para casa R$ 413.583,10. Mas não foram só os acertadores das 15 dezenas que foram premiados. Duzentos e trinta e nove apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.555,03. Já na faixa dos 13 pontos, 10.214 apostas foram premiadas em R$ 30.

Os números sorteados ontem foram

01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25

A loteria retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário e promete pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina acumulou de novo

Outra vez o sorteio da Quina não teve ganhadores e o prêmio voltou a acumular para esta quinta-feira, quando o apostador que acertar as cinco dezenas pode levar para casa R$ 2,2 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

04, 33, 42, 50, 58