“João de Deus de Socorro” passava o pênis na mão das mulheres e untava partes íntimas com óleo

Subiu de seis para 14 o número de vítimas que acusam Jessey Maldonado Monteiro, de 49 anos, de abusos sexuais durante sessões espirituais realizadas na cidade de Socorro, no interior de São Paulo.

De acordo com as denúncias feitas pelas vítimas, o líder espiritual costumava oferecer um copo de água no início das sessões e dizia que era um ‘condutor elétrico essencial’ para o tratamento. As vítimas disseram que após beberem a água, ficavam sonolentas e não conseguiam reagir aos abusos.

As mulheres que procuraram a delegacia até agora testemunharam que era neste momento que ele passava o pênis na mão das vítimas e untava suas partes íntimas com grande quantidade de óleo.

O João de Deus Socorrense se apresentava como um guia espiritual com poderes capazes de curar problemas físicos, emocionais e espirituais e para isso usava técnicas como terapia de regressão, hipnose, quiropraxia e ozonoterapia. Cada sessão com o curandeiro custava R$ 150.

Jessey atuava como líder em um templo de umbanda e contava com uma mãe de santo para indicar as mulheres mais frágeis, que seriam as vítimas do abuso sexual.

A polícia descobriu que ele também era chefe do setor de radiologia da Santa Casa de Socorro e pode ter abusado sexualmente também de pacientes no hospital. A acusação parte da denúncia da advogada de uma das vítimas que alega que foi abusada por ele durante uma radiografia do pulmão quando tinha apenas 15 anos, na Santa Casa.