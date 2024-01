Fatec divulga resultado do vestibular nesta sexta-feira; veja os documentos para matrícula

Nesta sexta-feira, a partir das 15, as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatec) de São Paulo divulgam o resultado do vestibular para o primeiro semestre de 2024.

A lista será divulgada no site www.vestibularfatec.com.br.

Os convocados deverão reunir os documentos solicitados e encaminhar até o dia 24 de janeiro (quarta-feira), por via remota, para a efetivação da matrícula. Quem não efetivar a matrícula no prazo requerido ou deixar de enviar a documentação perderá a vaga.

A classificação geral do Vestibular da Fatec considera as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção do curso, período e unidade escolhida para estudar.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (O upload deve ser feito nos formatos JPEG, PDF ou PNG):3

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

- Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

- Carteira de Identidade (RG) com foto, dentro da validade;

- CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

- Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

- Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

- Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Mais orientações sobre o procedimento da matrícula podem ser obtidos no Manual do Candidato.