Ciclone no sul do país pode trazer mais chuva para o estado de São Paulo no final de semana

Um ciclone que se formou ao longo da semana no Rio Grande do Sul tem potencial para formar uma frente fria que pode trazer muita chuva para a região sudeste no final de semana, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Inmet, o ciclone facilita a formação de áreas de instabilidade e essas áreas devem atingir São Paulo, Rio de Janeiro e o centro de Minas Gerais, mas apesar da passagem da frente fria, as temperaturas continuam elevadas em toda a região.

O calor provocado pelo El Niño se aproxima da frente fria, de acordo com os meteorologistas, e proporcionam a formação de tempestades com queda de granizo e rajadas de ventos fortes durante todo o fim de semana. Os volumes de chuva esperados para o centro-norte do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo e Sul Mineiro devem ultrapassar os 60 mm. No domingo, a área de instabilidade chega ao Espírito Santo e na segunda-feira, à Bahia.

Como fica a temperatura em SP no final de semana?

No final de semana, o forte calor da semana dá uma leve arrefecida e os termômetros caem de 30º C na sexta para 26º C no domingo. As madrugadas continuam quentes com máximas entre 20º C e 24º C.

A previsão para todos os dias é de sol com pancadas de chuvas em qualquer horário do dia.