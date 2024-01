Após perder R$ 40 mil com apostas online, jovem forja o próprio sequestro e acaba preso, no RJ

A Polícia Civil prendeu o vendedor Dayverd da Silva, de 25 anos, depois que ele forjou o próprio sequestro para tentar extorquir os parentes, no Rio de Janeiro. O rapaz perdeu R$ 40 mil em sites e aplicativos de apostas online e, ao ser detido, confessou que armou o plano, pois precisava do dinheiro para quitar as dívidas.

A prisão do vendedor ocorreu na madrugada de quarta-feira (17). Conforme a Delegacia Antissequestro (DAS), o rapaz trabalha em uma loja de automóveis de propriedade do sogro e tinha acesso às contas. Assim, ele desviou o dinheiro da empresa para fazer as apostas esportivas e agora precisava repor os valores antes que fosse descoberto.

Após ser preso, Silva contou à polícia que pagou R$ 100 para que um homem em situação de rua batesse nele. Depois, foi para um local ermo entre o Complexo do Alemão e o Morro do Sapo, onde tirou fotos mostrando os machucados e simulando que estava sob o poder de criminosos. Em seguida, enviou essas imagens aos parentes solicitando R$ 100 mil para o resgate.

Na mensagem, ele enviou uma chave Pix, que estava em nome do homem em situação de rua envolvido no esquema. Como houve demora no pagamento do resgate, Silva mandou outra mensagem, exigindo o envio de R$ 40 mil.

Mesmo após o “desconto” no valor, os parentes não chegaram a fazer nenhum depósito. Foi quando o rapaz entrou em contato com os familiares, dizendo que tinha sido libertado pelos sequestradores.

Ao chegar de volta na loja do sogro, ele foi levado até a DAS para registrar a ocorrência. Porém, decidiu contar a verdade sobre o plano e acabou preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele vai responder pelo crime de estelionato, sem direito a fiança.

A defesa de Silva não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

