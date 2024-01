“A mais forte das donzelas”: marido homenageia a ultramaratonista achada morta no interior de SP

O corpo da ultramaratonista Camila Maria Matte, de 44 anos, que foi encontrada morta em um canavial após passar dois dias desaparecida, no interior de São Paulo, foi enterrado na tarde de quarta-feira (17), sem velório. Pouco antes, o marido dela, Peterson César Malachias, de 48, que é educador físico e era seu treinador, fez uma homenagem nas redes sociais ressaltando a força que a esposa tinha. A motivação do assassinato segue sendo um mistério.

“Para a mulher da minha vida, Camila Maria Matte. A mais forte das donzelas. Que representa a força, a resistência e a coragem de todas as mulheres. A que se desdobra, dobra e multiplica em várias atividades do ‘dia-a-dia’. É ultramaratonista, professora, protetora dos animais, incentivadora de produtos recicláveis, mãe de pet e dona de casa. Um beijo no seu coração do ‘Peterso’, e do nosso cachorro Jairo”, escreveu o marido.

Camila foi vista pela última vez com vida no último domingo (14), quando saiu da casa em que morava, em Leme, com destino a São Carlos, ambas cidades no interior de São Paulo. O marido confirmou que os dois tiveram uma discussão antes do sumiço da mulher. Ele destacou, ainda, que ela passava por um tratamento psicológico.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido disse que brigou com a esposa em casa, quando ela entrou em um VW Gol e disse que iria visitar os pais, em São Carlos. Porém, horas mais tarde, o homem fez contato com os sogros e eles confirmaram que a ultramaratonista não apareceu por lá.

Os familiares passaram a tentar contato com Camila, sem sucesso. Assim, denunciaram o desaparecimento dela à polícia e também pediam ajuda para localizá-la em postagens nas redes sociais. Malachias chegou a sobrevoar a região de Leme em busca da esposa, mas ela seguia desaparecida.

Localização do corpo

Camila foi localizada por um produtor rural, na terça-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, ela estava ao lado do carro, um VW Gol cinza, e de outros pertences, como um celular e as chaves do veículo.

O corpo já estava em estado de decomposição, perto de dois frascos de álcool. A corporação diz que, pela cena do crime, não havia indícios de roubo.

Após a perícia no local, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Leme. Na quarta-feira, foi liberado para o sepultamento, que ocorreu no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

O caso, que era tratado como desaparecimento, agora foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil. A investigação segue sob sigilo.

Quem era Camila Matte?

Moradora de Leme, Camila era formada em educação física e especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ela também atuava como personal trainer.

Ela começou a competir aos 9 anos e, aos 16, passou a ser convocada para representar o Brasil em eventos internacionais de triathlon. Atualmente, ela se preparava para disputar a Ultra Trail du Mont-Blanc (UMTB), que acontece em Chamonix, na França, em agosto deste ano.

LEIA TAMBÉM: