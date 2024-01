Reclamações de clientes e chinelos falsificados: os perrengues de Suzane Richthofen com loja virtual

Suzane Richthofen, de 40 anos, condenada por matar os próprios pais, virou empreendedora desde que passou a cumprir o regime aberto, em janeiro do ano passado. Ela lançou um ateliê de costura e lançou a loja virtual “Su Entre Linhas”, que soma mais de 56 mil seguidores no Instagram. Apesar de oferecer peças personalizadas, a ex-presidiária tem sido alvo da insatisfação de clientes, que reclamam que, além dela ter terceirizado a customização das peças, ainda vende produtos falsificados de grifes de luxo.

Conforme reportagem do jornalista Ulisses Campbell, que assina o blog “True Crime”, no jornal “O Globo”, Suzane anunciou em seu catálogo de produtos um chinelo que tem a logo da marca italiana Gucci, personalizado com o nome da cliente. O valor cobrado foi R$ 160, já que se tratava de um item de luxo.

No entanto, a marca italiana não produz esse tipo de produto, deixando claro que se tratava de uma peça falsificada, que usava a logo sem a devida autorização.

Em resposta à Campbell, a marca italiana esclareceu que “aconselha confiar no comprovante de compra original de uma boutique Gucci, Gucci.com ou revendedor autorizados. Os produtos Gucci autênticos são vendidos exclusivamente através da Gucci.com, uma rede de boutiques Gucci operadas diretamente ou franqueadas e através de um pequeno número de lojas de departamentos.”

Na lista citada pela Gucci há dezenas de estabelecimentos autorizados a comercializar a marca pelo mundo, mas o ateliê “Su Entrelinhas” não aparece na relação.

Suzane Richthofen é acusada de vender chinelos falsificados de grife de luxo italiana (Reprodução/Instagram/Ulisses Campbell)

Terceirização do serviço

Suzane também tem sido alvo de reclamações por não estar fazendo a customização das peças que vende, sem deixar isso claro. Segundo Campbell, desde que descobriu a gestação e se mudou de Angatuba para Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a ex-presidiária deixou a produção a cargo de uma equipe, liderada pela sua ex-cunhada, Josiely Olberg.

Nas redes sociais, Josi, como é conhecida, apresenta-se como assistente pessoal da ex-presidiária. As duas passaram o Réveillon juntas, inclusive, na nova residência da condenada.

O jornalista destacou que o novo esquema de negócio de Suzane foi descoberto pela gerente financeira Pamela Siqueira, de 34 anos, moradora de São Paulo, que comprou uma sandália pelo preço de R$ 178 em dezembro passado. A mulher acreditava que estava adquirindo um produto customizado pela própria Suzane, mas teve uma surpresa no recebimento.

Segundo a gerente financeira, o endereço da postagem dos produtos de Suzane segue sendo Angatuba e não Bragança Paulista, onde ela mora agora. Indignada, ela chegou a fazer uma reclamação nas redes sociais.

“Me senti ludibriada duas vezes. Primeiro porque achava que a encomenda chegaria antes do Natal. Segundo porque ela não customizou a sandália, como havia dito. Mas resolvi apagar a queixa porque tenho medo da Suzane. Até porque ela tem o meu endereço, né?”, disse Pamela ao “O Globo”.

Outro cliente insatisfeito citado por Campbell é o enfermeiro Diogo Castro, de 31 anos, que comprou uma carteira masculina ao custo de R$ 70. Ele foi atendido por Josi, que disse que ele receberia uma chamada de vídeo de Suzane no dia do seu aniversário, caso fosse feita uma segunda compra na loja virtual. Ele acreditou e adquiriu imediatamente um nécessaire ao preço de R$ 80, pois seu aniversário seria dali a três semanas.

No entanto, tal ligação nunca foi realizada e Josi tratou de acabar com as esperanças do enfermeiro. “Vou logo avisando. Estou chateado. A Su Entrelinhas é uma loja feita para arrancar dinheiro e enganar as pessoas”, escreveu ele nas redes sociais.

Como está Suzane atualmente?

Suzane segue levando uma vida tranquila em Bragança Paulista. Imagens publicadas pelo Portal Leo Dias mostraram a ex-presidiária, que está grávida, fazendo compras em um supermercado da cidade no início deste ano (veja abaixo):

Conforme a publicação, Suzane chegou ao supermercado em um VW/Polo. Após estacionar, ela entrou no estabelecimento e encheu o carrinho de compras e foi embora. Bem arrumada, ela exibia a gestação da primeira filha.

A gravidez de Suzane foi revelada em setembro do ano passado por Ulisses Campbell, que destacou que ela, inclusive, já teria escolhido o nome da menina: Isabela. A notícia causou revolta na mãe de Isabella Nardoni, que seria o alvo de uma homenagem, mas o jornalista destacou que a escolha não teve nada a ver com a menina que morreu após ser jogada de um prédio.

Campbell contou que a ex-presidiária marcou vários encontros pelo aplicativo de relacionamento Tinder, onde usava seu segundo nome, Louise, para disfarçar, antes de começar a se relacionar o médico. Exigente, ela teria dispensado alguns candidatos.

Depois disso, ela teria conhecido o médico Felipe Zecchini Muniz pelo Instagram e eles passaram a manter conversas, engatando o relacionamento. Em julho deste ano, ela teria descoberto a gravidez e os dois passaram a morar juntos.

Médico Felipe Zecchini Muniz e Suzane Richthofen se conheceram pela internet e agora esperam uma filha, afirma biógrafo (Reprodução/Redes sociais)

Morte do casal Richthofen

Segundo a Justiça, Suzane Richthofen planejou a morte dos próprios pais e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, para a execução do casal. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2022.

Logo depois do início das investigações, a jovem foi presa. Em 2006, ela foi julgada e condenada a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. No entanto, entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela, que está em regime aberto desde o início deste ano, cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

A primeira vez que Suzane deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo, foi em março de 2016, depois de conquistar o regime semiaberto e ter direito a uma saída temporária de Páscoa. Em setembro do ano passado ela obteve mais uma “saidinha temporária”, quando chamou a atenção por conta da aparência. Bem vestida, ela virou alvo de várias publicações nas redes sociais.

Ela tentava obter a progressão desde 2017 para o regime aberto, mas até então todos os pedidos tinham sido negados. No início de 2023, ela finalmente conseguiu o benefício.

Depois que saiu da prisão, Suzane passou a morar em Angatuba, também no interior de São Paulo. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular, ela também prestou o concurso público da Câmara Municipal de Avaré, visando uma vaga como telefonista.

Além disso, abriu um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Angatuba para seu ateliê de costura. Agora, vive com o namorado em Bragança Paulista.

Suzane ao lado do irmão, Andreas, e dos pais, Marísia e Manfred

