‘Homem-cueca’ é preso no interior de São Paulo após assalto a padaria

Um assaltante que ficou conhecido na cidade de Franca, no interior de São Paulo, por cometer assalto com uma cueca na cabeça para esconder o rosto foi preso na tarde desta terça-feira, quando fugia de mais um crime.

O ‘homem-cueca’ foi preso quando acabava de assaltar uma padaria e fugia a pé, com moradores locais em seu encalço. Um carro da PM fazia ronda no local e o abordou, encontrando com ele dinheiro, um espeto, um capacete e uma máscara preta.

Os agentes o conduziram até a padaria local, onde uma funcionária reconheceu o criminoso. Segundo ela, ele passou por um cliente, perguntou sobre a venda de cigarros e anunciou o assalto, desta vez sem a cueca na cabeça.

Na delegacia, ele confessou outros crimes a um supermercado e a um depósito de bebidas, os dois na cidade de Franca.

Em um desses assaltos, que lhe rendeu o apelido de ‘homem-cueca’, ele foi filmado pelas câmeras de segurança e aparece com a peça íntima, preta, cobrindo a cabeça e tampando seu rosto para que as vítimas não o reconhecessem. Embora estivesse desarmado, ele conseguiu intimidar a atendente e levar dinheiro e cigarros.

Veja o vídeo feito por uma câmera de segurança durante um de seus assaltos: