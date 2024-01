Fraude em IPVA de SP: sites criminosos tentam induzir contribuintes a pagar boletos falsos

Sites falsos estão tentando simular a identidade visual da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) para induzir os contribuintes e pagarem falsos boletos do IPVA 2024, que começaram a ser cobrados nesta semana.

Segundo a Sefaz, pelo menos três sites fraudulentos foram detectados. Essas páginas passam falsas informações em nome da Secretaria para tentar direcionar o dinheiro do pagamento do imposto para a conta dos estelionatários. O governo já acionou a polícia, que está investigando e providenciando a retirada dessas páginas do ar.

Para garantir a segurança, a Secretaria pede que as pessoas só utilizem os canais oficiais do governo para obterem as informações (clique aqui para ver a página do IPVA) ou diretamente na rede bancária credenciada, onde os valores e o pagamento podem ser feitos apenas com o número do Renavam.

A Sefaz esclarece também que todas as páginas oficiais com informações do IPVA 2024 e pagamento via Pix estão no domínio sp.gov.br. Nenhum outro domínio deve ser consultado para obter informações oficiais sobre pagamento do imposto.

PAGAMENTO VIA PIX

A Sefaz introduziu este ano o pagamento do IPVA via Pix. Para utilizar essa modalidade de pagamento, basta acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que será utilizado para o pagamento. O QR Code Pix só vale por 15 minutos, após esse prazo tem que ser refeito.

Antes de concordar com o pagamento, cheque se ele está sendo destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.