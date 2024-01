VÍDEOS: Homem é preso após invadir ônibus e fazer motorista refém, no ABC Paulista

🚨HOJE EM SANTO ANDRÉ

O cara coloca motorista de refém, o ameaça com faca, pois queria falar com o prefeito.

No final, se entregou e motorista ileso.

Pergunto: o que o motorista tem a ver com isto?

O Brasil está colapsado e as pessoas também.😏🤬 pic.twitter.com/2yZaZGuBw3