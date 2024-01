Saiba quem é o ex-lutador de MMA achado morto após tentar recuperar motocicleta roubada, no RJ

A Polícia Civil investiga a morte do ex-lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos, cujo corpo foi localizado no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A motocicleta dele tinha sido levada por criminosos de casa e, após analisar imagens de câmeras de segurança, ele decidiu ir atrás dos bandidos. Após buscas, policiais militares acharam o atleta já sem vida na favela.

O furto da moto ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), em Muzema, também na Zona Oeste, onde Nunes morava. Na noite do mesmo dia, o corpo dele foi encontrado no Morro do Branco.

Horas antes de ser achado morto, o ex-lutador chegou a postar nas redes socias imagens que mostram o furto da motocicleta (assista abaixo). Segundo a polícia, ele também esteve na comunidade Tijuquinha procurando pelos criminosos.

Na manhã desta terça-feira (16), um homem foi preso pela PM e confessou participação no crime. Segundo a corporação, ele portava drogas e já tinha antecedentes. Ainda não foi detalhada qual a participação do suspeito no caso.

Quem era Diego Braga Nunes?

Diego Braga Nunes começou a carreira como lutador de MMA em 2003. Ele lutou contra grandes nomes do UFC como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos.

O atleta treinou ao lado dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, além de Anderson Silva. Sua última luta como profissional foi em 2019 e, desde então, ele de dedicava à carreira de professor de artes marciais.

Entre os lutadores que treinava está o próprio filho, Gabriel Braga, que também é um profissional do MMA.

Luto

A namorada do ex-lutador, Julia Araujo lamentou a perda do parceiro em postagem nas redes sociais. “Minha vida toda. Eu te amo pra sempre”, escreveu ela na publicação.

A Confederação Brasileira de MMA Desportivo também prestou suas homenagens ao atleta. “Luto pelo mestre, amigo e parceiro. Que dor sem tamanho. Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado em cada lugar que levarmos a nossa bandeira do Brasil. Que Deus te acolha e abençoe toda família Braga. Nossos reais e mais profundos sentimentos. Descanse em paz, mestre”.

Já o ex-lutador Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro, criticou a violência no Rio de Janeiro. “Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos, Diego Braga. (...) A pergunta que fica: aonde essa violência vai parar, meus amigos? Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: