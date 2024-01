Líder espiritual dopava e abusava sexualmente de ‘pacientes frágeis’ no interior de SP

Um homem que se apresentava como líder espiritual na cidade de Socorro, interior de São Paulo, foi preso nesta segunda-feira acusado de dopar seus pacientes em sessões terapêuticas e abusar sexualmente delas.

Para cometer os abusos, de acordo com as investigações da polícia civil, o homem contava com a ajuda de uma mãe de santo local, que indicava as pacientes que considerava ‘mais frágeis’ e suscetíveis e se submeterem aos seus desejos sexuais.

Para as clientes, ele se apresentava como um líder espiritual com poderes capazes de curar não só problemas físicos, mas também emocionais e espirituais através de técnicas como terapia de regressão, hipnose, quiropraxia, ozoniorerapia e massagens. Cada sessão com o ‘guru’ custava R$ 150.

Vítimas contaram à polícia que durante a sessão ele oferecia sempre um copo de água e dizia que o líquido era um condutor elétrico essencial para o bom andamento da terapia, mas após tomarem a água se sentiam sonolentas e incapazes de esboçar qualquer reação. Segundo a delegada que investiga o caso, ele se apresentava como um ‘semideus’.

Até o momento seis vítimas foram ouvidas pela polícia, além de quatro testemunhas. No ato da prisão, os agentes encontraram na casa do acusado brinquedos sexuais, seringas, câmeras, remédios e duas armas de fogo, uma delas ilegal. Ele vai responder por abuso sexual e posse ilegal de arma de fogo.