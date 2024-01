IPTU 2024: confira quanto vai pagar de imposto em São Paulo

O envio das notificações impressas do IPTU 2024 começa nesta quinta-feira (dia 18) na cidade de São Paulo, mas os moradores já podem consultar pela internet o valor que deverá ser pago.

Para consultar o valor do IPTU 2024 em São Paulo, clique no link www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2024 e procure a opção Consulta da Emissão Geral e 2º Via do IPTU.

O vencimento da primeira parcela ou da primeira parcela dos contribuintes que têm imposto a pagar ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram para o envio para administradora, que pagarão em 20 de março. Eles receberão notificação para pagamento à vista, com desconto de 3%, ou da primeira parcela. Quem optar por pagar a primeira parcela, receberá depois em um único formulário, todos os boletos para pagamento parcelado. O pagamento é realizado apenas com a informação do número de cadastro do imóvel que está na notificação do IPTU.

Neste ano, além do pagamento nos bancos, nos terminais de autoatendimento ou pelo Internet Banking, o contribuinte de São Paulo terá opção de realizar o pagamento do IPTU por PIX .

Para pagar, terá que acessar o endereço iptu.prefeitura.sp.gov.br para emitir o QR Code e realizar a quitação do imposto. Quem for pagar por essa modalidade deve ficar atento com os dados. O beneficiário deve ser Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18) e a instituição emissora é o Banco Bradesco.

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo alerta que não envia cobranças do IPTU ou links por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Confira o calendário do IPTU: