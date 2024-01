Grávida de oito meses, enfermeira é encontrada morta a tiros no ES; motivação ainda é mistério

A Polícia Civil investiga a morte da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, que foi encontrada sem vida às margens de uma estrada rural em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. O corpo da mulher, que estava grávida de oito meses, apresentava duas marcas de tiros no tórax e estava encoberto com cal. A motivação do crime ainda é um mistério.

Conforme reportagem do site G1, Íris foi encontrada morta no último dia 11, mas o corpo dela só foi reconhecido por parentes no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim na segunda-feira (15). O cartão bancário dela estava no mesmo local em que ela foi achada.

A família da enfermeira relatou que só nessa data foi chamada pela polícia para o reconhecimento. Depois disso, o corpo foi liberado para sepultamento, que ocorre nesta terça-feira (16), na Serra.

A Polícia Civil informou que a morte da enfermeira segue sob investigação na Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, mas não divulgou outros detalhes. Até esta manhã, nenhum suspeito pelo caso tinha sido preso.

Luto

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. “Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade.”

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) também lamentou a morte da vítima.

“É com um sentimento de consternação e tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Íris. Esse caso deixa um vazio imensurável na Enfermagem do Espírito Santo. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, e nos solidarizamos nesse momento de dor e perda”, escreveu Wilton José Patrício, presidente do conselho.

