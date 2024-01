Churrasco de confraternização acaba com um morto e seis internados com suspeita de intoxicação

Um grupo de funcionários de uma empresa de agronegócio da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, se reuniu no último sábado em uma chácara para fazer um churrasco de confraternização, mas a reunião se transformou em um pesadelo digno de filmes de terror norte-americano, com direito a morte e hospitalizações.

A principal suspeita da polícia é que o vendedor Wagner Orlandelli Martins, de 37 anos, que morreu, e outras seis pessoas, que foram hospitalizadas em estado grave, tenham sido vítimas de intoxicação alimentar.

Ao todo 13 pessoas estavam na chácara, mas somente 7 passaram mal, incluindo o vendedor que morreu. Na festa, que começou na sexta-feira e seguiu madrugada adentro, foram servidas carne assada, petiscos e chopp. Por volta das 5h da manhã, os participantes começaram a passar mal.

Wagner foi socorrido dentro do banheiro, onde teve uma crise convulsiva, de acordo com informações dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chamados durante a emergência. Durante o translado para o hospital, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os demais participantes que passaram mal foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, onde foram internados, três deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Eles apresentavam sintomas como mal estar, enjôo e vômitos persistentes.

A polícia ainda não sabe porque uma parte dos funcionários foi intoxicada e outra não e deve ouvir todas as pessoas que participaram da festa. A Secretaria de Saúde da cidade de Patrocínio coletou amostras de toda comida servida na festa e mandou para análise para tentar descobrir o que contaminou as pessoas.