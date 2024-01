Vídeo: criança brincando na janela do 4º de prédio andar deixa vizinhos apavorados

Um vídeo gravado por um vizinho de um prédio em Goiânia no último domingo deixou a todos de cabelos em pé e tomou conta das mídias e das redes sociais.

Nas imagens, é possível quando uma criança sobe na janela para a parte externa do prédio, apoiado na rede de segurança, e em seguida pula para dentro do quarto novamente. Segundo a moradora que filmou a cena a criança ficou cerca de 5 minutos do lado de fora da janela, que fica no 4º andar do prédio, a cerca de 12 metros do chão, altura da qual uma queda seria fatal.

O prédio fica no setor Oeste da cidade, e assim que notaram a presença criança fora da janela os moradores locais entraram em contato com a portaria do prédio para que avisassem a mãe da criança.

O nome da família e o apartamento onde moram não foram divulgados.

Veja o vídeo gravado pelos vizinhos: