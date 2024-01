“Minha filha é rara e única”, diz mãe de menina que nasceu com quatro rins

Em uma condição raríssima na qual apenas 100 casos foram documentados no mundo até hoje uma menina de Formosa, em Goiás, nasceu com quatro rins, em uma condição conhecida na medicina como “rins supranumerários”. “Minha filha é rara e única”, disse a mãe.

Ísis Eloah Ferreira Alves tem atualmente 1 ano e 1 mês. Segundo sua mãe, a filha nasceu prematura e teve que passar por diversas internações, mas os médicos não suspeitaram da condição do bebê. Foi somente aos 5 meses, quando houve a necessidade de passar por uma cirurgia, que os médicos do Hospital da Criança José Alencar, no Distrito Federal, descobriram os dois pares extras de rins.

A cirurgia a que a menina se submeteu foi exatamente para retirada de um rim que teve uma obstrução e se transformou em uma massa abdominal e comprimindo os outros órgãos, tendo que ser retirado. Então agora a pequena Ísis tem apenas 3 rins.

Rins Supranumerários

Segundo os médicos, os dois pares a mais de rins surgem em função de uma má formação ainda na gestação da criança, mas não existe uma explicação científica muito clara sobre o motivo do corpo humano desenvolver um rim a mais de cada lado.

Os especialistas também explicaram que o número anormal de rins não representa um problema para o corpo e as pessoas podem passar muitos anos sem sequer tomar conhecimento da anormalidade.

No caso de Ísis, que nasceu prematura e sofre de alguns atrasos motores, deve levar uma vida normal, mas será acompanhada pelos médicos durante seu desenvolvimento até a fase adulta.