Lotofácil de sábado: três apostadores de SP dividiram com mais 6 ganhadores o prêmio

Oito apostadores levaram o prêmio da Lotofácil sorteado neste sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Cada um dos ganhadores vai levar para casa o valor de R$ 515.950,98.

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25

Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Ribeirão Preto, Aparecida e na Capital, todas do estado de São Paulo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Itapoá, em Santa Catarina e Jijoca de Jericoacoara, no Ceará.

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 números no sorteio deste sábado. Ao todo foram 592 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.177,86.

Quina continua acumulada

A Quina continua com seu prêmio acumulado, já que no sorteio deste sábado mais uma vez nenhum dos apostadores acertou as cinco dezenas da sorte. O prêmio está em R$ 21,5 milhões.

Os números sorteados foram 18, 55, 56, 65, 72

Na faixa dos quatro acertos, 98 apostas foram premiadas com R$ 9.199,68.