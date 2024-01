Homicídio culposo: após mortes em BMW, mecânicos vão depor na polícia

Os mecânicos que modificaram a BMW onde quatro jovens morreram vão responder por homicídio culposo, depois que a perícia policial confirmou que a causa da morte foi por asfixia por monóxido de carbono.

Os jovens mineiros Gustavo, Karla, Tiago e Nicolas foram encontrados sem vida no dia 1º de janeiro de 2024, em um carro de luxo que estava em frente à rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A confirmação aconteceu durante coletiva na última sexta-feira (12), realizada pela Polícia Civil e Polícia Científica, em Florianópolis, capital do estado.

Karla Aparecida dos Santos, Nicolas Kovaleski, Gustavo Pereira Silveira Elias e Tiago de Lima Ribeiro morreram dentro de BMW/320i, em Santa Catarina (Reprodução/Redes sociais)

Segundo o delegado titular da Divisão de Investigação Criminal (DIC), Vicente Soares, os mecânicos responsáveis pela modificação no escapamento da BMW devem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“Vão ser ouvidos ainda agora os mecânicos que trabalhavam nessa oficina e que auxiliavam nessa construção, eles ainda não foram ouvidos, serão ouvidos nos próximos dias para a conclusão do inquérito policial”, afirmou ele.

As vítimas da tragédia foram Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, e Nicolas Kovaleski, de 16. Eles chegaram a ser socorridos, mas as mortes foram confirmadas ainda no local.

Os detalhes do caso chamam a atenção

Jovens morrem dentro de BMW estacionada em rodoviária (Reprodução/PM)

A morte de Gustavo, Karla, Tiago e Nicolas dentro de uma BMW chamou a atenção de muitas pessoas. Foram 10 dias de investigação policial para entender o que aconteceu. Segundo a polícia, foi apontado que a mãe de uma das vítimas teria emprestado o nome para a documentação do carro.

No entanto, o delegado Vicente Soares, da DIC de Balneário Camboriú, revelou que Tiago de Lima Ribeiro, uma das vítimas fatais, era quem realmente usava o carro, que estava registrado no nome da mãe, que não tomava nenhuma decisão sobre os gastos e uso do veículo: “O veículo apenas estava registrado no nome dela. Ela não tinha nenhuma ingerência sobre o carro”.

