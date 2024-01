BMW foi adulterada, aponta investigação; quatro jovens morreram no carro de luxo

Quatro jovens morreram dentro de uma BMW que estava na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a investigação policial, o carro de luxo teria sido adulterado.

De acordo com a polícia local, que realizou uma coletiva de imprensa na última sexta-feira (12), na sede da Secretaria de Segurança Pública, em Florianópolis (SC), testes realizados comprovaram que o carro de luxo sofreu algumas adulterações.

A polícia afirmou que mudanças no catalisador, uma tubulação inadequada ligada ao escapamento, modificações na parte média do escapamento para gerar mais ruídos, alterações no silenciador e a presença de um chip de potência foram identificados.

A investigação na BMW também concluiu que houve uma adulteração no downpipe, que é uma tubulação que conecta a saída do coletor de escapamento ao restante do sistema de escapamento.

Uma das vítimas usou o nome da mãe para conseguir a documentação da BMW (Reprodução/PM)

Segundo a polícia local, a investigação apontou que o motorista optou por substituir o downpipe original para melhorar o desempenho do veículo, mas tal mudança provocou o vazamento de monóxido de carbono, segundo os peritos.

Vale destacar que os corpos das quatro vítimas apresentavam sinais de asfixia, e manchas, que indicavam inicialmente intoxicação por monóxido de carbono. Os exames, incluindo testes de monóxido de carbono no sangue, confirmaram que os jovens morreram devido à substância.

O caso chamou a atenção de todos

A morte de Gustavo, Karla, Tiago e Nicolas dentro de uma BMW chamou a atenção de muitas pessoas. Foram 10 dias de investigação policial para entender o que aconteceu. Segundo a polícia, foi apontado que a mãe de uma das vítimas teria emprestado o nome para a documentação do carro.

No entanto, o delegado Vicente Soares, da DIC de Balneário Camboriú, revelou que Tiago de Lima Ribeiro, uma das vítimas fatais, era quem realmente usava o carro, que estava registrado no nome da mãe, que não tomava nenhuma decisão sobre os gastos e uso do veículo: “O veículo apenas estava registrado no nome dela. Ela não tinha nenhuma ingerência sobre o carro”.

