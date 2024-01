Youtuber enterrado no quintal de amigo em SP morreu de overdose de cocaína, diz IML

Youtuber e influenciador digital Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto e enterrado no quintal da casa de amigos, na Região Metropolitana de SP (Reprodução/Instagram)

O corpo do youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado enterrado no fundo da casa de um amigo de infância em Itapecerica da Serra, em São Paulo, no último dia 30 de dezembro.

Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, se entregaram à polícia e confessaram ter enterrado o amigo no quintal, mas negaram tê-lo matado. Segundo eles, o jovem morreu de overdose enquanto fazia sexo com a irmã mais nova de Carolina, de 17 anos.

Nesta quinta-feira, o laudo do Instituto Médico legal (IML) confirmou que a causa da morte de Carlos Henrique foi uma overdose de cocaína. De acordo com a polícia, os peritos encontraram 32 mg de droga em cada litro de sangue do youtuber, quantidade suficiente para matá-lo até dormindo.

Renan e Caroline, que até então estavam presos por suspeita de homicídio, serão soltos, mas ainda responderão por ocultação de cadáver.

O RELATO QUE DERAM À POLÍCIA

Renan e Caroline disseram que Carlos Henrique foi ao banheiro com a menor de idade e fizeram sexo. Em determinado momento, ele teve um mal súbito e caiu desacordado. Eles retiraram o rapaz do banheiro e levaram para a sala e disseram que fizeram massagem cardíaca e respiração boca a boca por cerca de duas horas e meia, mas o youtuber não reagiu.

Os dois disseram que tiveram medo de chamar a polícia porque tinham drogas na casa e duas crianças, além da irmã menor de idade, por isso, em pânico, abriram uma cova no quintal e o enterraram, mas um vizinho sentiu o mau cheiro no quintal uns dias depois e foi verificar, achando o corpo e acionando a polícia.