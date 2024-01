Saiba quem é o ex-modelo brasileiro que está há mais de um mês desaparecido, na França

A família do ex-modelo Douglas da Costa Almeida, de 26 anos, diz que ele está há mais de um mês desaparecido, em Paris, na França. Natural da cidade de Americano do Brasil, em Goiás, ele mora há oito anos naquele país e sempre mantém contato. No entanto, desde o último dia 21 de novembro, a mãe dele, Elisângela da Costa França, diz que não teve mais notícias do filho.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, a mãe contou que a última informação que recebeu foi um telefonema anônimo dizendo que o filho tinha sido preso pela imigração. Porém, isso não foi confirmado oficialmente pelas autoridades francesas.

“É uma situação triste demais, não tivemos comemoração de Natal, nem de ano novo. Eu deito e não consigo dormir direito, não consigo comer direito. Aí a gente acaba pensando no pior, no que pode ter acontecido. Ficar sem notícias é muito difícil”, lamentou Elisângela.

Desesperada, a família pediu ajuda ao Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás. O órgão orientou que fosse registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e destacou que o documento será encaminhado ao Consulado do Brasil na França. O objetivo é que o sumiço também seja devidamente comunicado às autoridades da França.

Procurado, o Itamaraty informou que está à disposição da família e não passou outros detalhes sobre o caso.

A mãe contou que Douglas, que atuou como modelo e fez alguns desfiles para marcas de roupa francesas, estava trabalhando nos últimos meses como autônomo. Ele ainda tenta regularizar sua documentação de imigrante.

