Quatro ocupantes de helicóptero que desapareceu em SP foram achados mortos, confirma PM

A Polícia Militar confirmou, nesta sexta-feira (12), que os quatro ocupantes do helicóptero que desapareceu enquanto seguia para Ilhabela, no litoral de São Paulo, foram encontrados mortos. Os destroços da aeronave foram localizados nesta manhã, em uma área de mata em Paraibuna.

“Todos estão mortos”, confirmou o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da Polícia Militar de São Paulo, em entrevista coletiva. Ele destacou que, a partir de agora, os trabalhos de investigação serão feitos pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Morreram Luciana Rodzewics, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20, além de Raphael Torres, de 41, que é amigo da família. O voo era realizado pelo piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44.

A região em que a aeronave está fica a 120 quilômetros de distância do Campo de Marte, na capital paulista, de onde o helicóptero decolou, e a cerca de 80 quilômetros de Ilhabela, que era o destino final do voo.

Uma imagem divulgada pela Polícia Militar mostrou os destroços do helicóptero em meio à mata. Veja abaixo:

A capitã Natália, do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo, disse que o helicóptero foi encontrado em uma operação conjunta feita com a Polícia Civil.

“Hoje, depois de 12 dias de buscas, encontramos destroços da aeronave desaparecida. A aeronave foi identificada na região de Paraibuna, região de mata densa, onde foi necessária uma outra aeronave para que nossos tripulantes pudessem acessar o local”, explicou ela.

Desaparecimento

A aeronave partiu da capital paulista com destino a Ilhabela, no último dia 31, véspera de Réveillon, mas sumiu dos radares poucas horas depois e não fez mais nenhuma comunicação.

O voo era realizado pelo piloto Cassiano Tete Teodoro, segundo o site G1. As autoridades não chegaram a confirmar o nome dele oficialmente. Conforme a reportagem, o profissional teve a licença cassada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em setembro de 2021, depois que ele jogou uma aeronave contra um servidor do órgão que fazia uma fiscalização.

A punição durou dois anos e o piloto precisou refazer os cursos formativos de aviação antes de solicitar uma nova licença. Ele refez os procedimentos e, em outubro de 2023, obteve o novo documento. Apesar disso, Teodoro não tem autorização para fazer voo remunerado, o chamado táxi aéreo.

Um vídeo enviado por Letícia ao namorado por uma das passageiras antes do desaparecimento mostrou que o tempo estava ruim (assista abaixo).

De acordo com o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), uma antena em Paraibuna identificou sinais do celular de Raphael Torres até às 23h54 do dia 31 de dezembro, dia do desaparecimento. Antes disso, na mesma região, o sinal do celular de Luciana também já tinha sido captado na mesma região, até às 22h14 do dia 1º de janeiro.

A aeronave foi localizada pela PM exatamente nessa região. Depois disso, helicóptero H-60 Black Hawk, da FAB, se deslocou até o local com uma equipe especial de resgate, que encontrou os corpos das vítimas.

