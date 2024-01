Quatro apostadores da Lotofácil levam para casa R$ 339.339,74

Quatro apostadores acertaram as quinze dezenas da Lotofácil sorteada nesta quinta-feira e cada um vai receber o prêmio de R$ 339.339,74, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Bambuí, em Minas Gerais, Paragominas, no Pará, Itaboraí, no Rio de Janeiro e Mesquita, também no Rio.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Lotofácil foram:

02, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Na faixa dos quatorze pontos, 278 apostas ganharam, cada uma, R$ 1.462,52.

Quina continua acumulada

O concurso 6339 da Quina não teve ganhadores e o prêmio continua acumulado.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

07, 10, 21, 49, 75

A loteria retoma nesta sexta-feira seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 17,5 milhões, de acordo com a Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas devem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo do banco.