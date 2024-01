Marceneiro ‘tranquilo e reservado’ morto na Baixada Santista era matador de aluguel no leste europeu

Procurado pela Interpol e dado como desaparecido há mais de 10 anos, o sérvio Darko Geisler, que se apresentava com documentos falsos em nome do esloveno Dejan Kovac, foi executado a tiros na última sexta-feira, na frente de sua esposa, no bairro de Embaré, em Santos.

A mídia internacional, principalmente sérvia, repercutiu a morte de Geisler. O site sérvio Bric disse que ele era um assassino pago de Luka Bojovic e o site Kurir, também da Sérvia, disse que ele era acusado de matar Andrija Mrdak em dezembro de 2014, na entrada do presídio Spuz, em Montenegro, da mesma forma como foi morto: na frente de sua esposa.

Essa informação levou a polícia a investigar também a possibilidade de que esse homicídio esteja diretamente relacionado aos assassinatos cometidos por ele no leste europeu, antes de desaparecer a surgir no Brasil com passaporte e nome falso.

A polícia descobriu que Geisler vivia clandestinamente no Brasil há 9 anos e trabalhava como marceneiro, embora também contasse com uma remessa mensal de dinheiro de sua família de um comércio que teria no leste europeu. Segundo os vizinhos, o sérvio era uma pessoa tranqüila e bastante reservada.

A esposa de Geisler disse à polícia que não tinha conhecimento do passado do marido, com quem tem um filho de 4 anos. Ela contou que se conheceram entre 2015 e 2016 em São Paulo e em 2017 vieram morar em Santos.

Mas um fato chamou a atenção da polícia: o filho do casal foi registrado apenas com o sobrenome da mãe, o que pode indicar que a mulher sabia mais do que afirmou durante interrogatório.