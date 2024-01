Chegada de frente fria aumenta risco de temporal em São Paulo

Após dias de muito sol e calor, o paulistano deve enfrentar um final de semana com temperaturas mais amenas, mas não vai se livrar das chuvas diárias que tantos transtornos têm causado na cidade de São Paulo.

Nesta sexta-feira, a chegada de uma frente fria na região sudeste promete aumentar ainda mais o risco de temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco potencial de chuva forte para todo sudeste, centro-oeste e norte do país, com risco de alagamentos e transbordamento de córregos e rios.

A previsão para o litoral de São Paulo é de chuva forte nos próximos dias, com volumes que podem chegar a 100 mm por dia, que pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e até granizo.

A temperatura começa a cair nesta sexta e permanece mais baixa até domingo. Hoje a máxima não passa de 28º C e no sábado o dia também amanhece encoberto e os termômetros devem chegar à máxima de 27ºC. O domingo também será chuvoso e a máxima prevista é de 29º C.

De acordo com o Inmet, esse padrão de chuva e temperatura deve permanecer pelo menos até a próxima segunda-feira.