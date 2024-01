VÍDEO: Pacientes são retirados às pressas após princípio de incêndio em hospital, na Zona Sul de SP

Pacientes que recebiam atendimento no Hospital São Luiz do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, foram retirados às pressas do local por causa de um princípio de incêndio, na manhã desta quinta-feira (11). O Corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram em um equipamento eletrônico no segundo andar do prédio, mas a situação já foi controlada. Não há registro de mortos ou feridos, porém, algumas pessoas inalaram fumaça e foram levadas para outras unidades de saúde.

Um vídeo publicado nas redes sociais pela “Rádio Bandeirantes” mostram os pacientes e funcionários na calçada do prédio (assista abaixo).

Veja: Fumaça toma conta do Hospital São Luiz Morumbi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (11).



Informações iniciais indicam que há um princípio de incêndio no edifício.



O prédio foi evacuado e o Corpo de Bombeiros já está no local.



Quatro equipes dos bombeiros foram ao local e ainda realizam o trabalho de ventilação no hospital. Funcionários relataram, em entrevista à TV Globo, que houve uma correria até a retirada dos pacientes com segurança.

Em nota, o Hospital São Luiz informou que houve uma pane em equipamento eletrônico que acabou por gerar fumaça, dificultando assim o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva. “Importante ressaltar que ninguém ficou ferido ou teve seu tratamento prejudicado.”

O hospital destacou que, por precaução, 12 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. “O evento está sendo devidamente investigado e a Rede D’Or segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes.”

