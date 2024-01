Vestibulinho da Etecs São Paulo: confira a lista de classificação geral

Estudantes que participaram do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo para tentar uma vaga no primeiro semestre de 2024 já podem conferir a lista geral de classificação.

O resultado do processo seletivo pode ser acessado clicando no site www.vestibulinhoetec.com.br.

A partir desta sexta-feira (dia 12), os candidatos aprovados começarão a ser convocados por e-mail e SMS para efetuar a matrícula. A primeira convocação segue o critério de classificação dos candidatos até o preenchimento de todas as vagas.

Os candidatos convocados deverão enviar a documentação solicitada entre os dias 15 e 16 (segunda e terça-feira). Os classificados para a modalidade online receberão convocação somente por e-mail.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

O candidato convocado que for menor de 16 anos deverá ir à unidade escolar para a qual prestou vestibular com seu representante legal e com os documentos solicitados para fazer o requerimento de matrícula

A documentação necessária para o Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio ou para Articulação dos Ensinos Médio -Técnico e Superior (AMS) são:

- Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- CPF ou documento que contenha esse número;

- Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

- Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem.

Para saber a documentação necessária para os demais módulos, acesse www.vestibulinhoetec.com.br ou pelos telefones (11) 3471-4071, na Capital e Grande São Paulo, e 0800-772 2829, nas demais localidades.