São Paulo pode bater recorde duplo de calor nesta quinta-feira

O paulistano deve ter mais um dia quente e abafado nesta quinta-feira, de acordo com dados da Climatempo, com riscos de novos temporais e alagamentos no período da tarde.

A meteorologia prevê ainda a possibilidade de São Paulo quebrar dois recordes de um vez: o de madrugada mais quente e também dia mais quente do ano nesta quinta.

A previsão para a tarde desta quinta-feira é de que os termômetros cheguem a 35º C. A maior temperatura registrada até agora em 2024 foi de 34,3º C nos dias 8 e 9 de janeiro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia registrados no mirante de Santana, na zona norte de São Paulo.

Fim de semana

Uma área de baixa pressão se aproxima do estado de São Paulo e deve se somar a uma frente fria que, juntos, deve trazer mais chuva para o estado durante o final de semana.

Na sexta, o dia ainda amanhece com sol forte, poucas nuvens e calor forte. De tarde há previsão de temporais em várias regiões, acompanhados de raios e ventos de até 70 km/h. Não está descartada a possibilidade de granizo.

O sábado amanhece encoberto no norte e litoral paulista e pode chover em qualquer hora do dia. A temperatura máxima no sábado é de 27º C.

No domingo, de acordo com a Climatempo, a chuva diminui na Capital, mas na região norte do estado a previsão é de chuva desde a manhã. A máxima prevista para o domingo é de 29º C.