Paciente de 94 anos morre após princípio de incêndio no Hospital São Luiz, na Zona Sul de SP

Uma mulher de 94 anos, que estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, morreu na manhã desta quinta-feira (11) enquanto o prédio precisou ser evacuado às pressas por conta de um princípio de incêndio. Segundo a unidade, outros 47 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

O princípio de incêndio ocorreu em um equipamento eletrônico no segundo andar do prédio, segundo o Corpo de Bombeiros. Quatro equipes foram encaminhadas ao local e, depois de controlarem as chamas, fizeram o trabalho de ventilação do prédio.

Um vídeo publicado nas redes sociais pela “Rádio Bandeirantes” mostram os pacientes e funcionários na calçada do prédio (assista abaixo).

Veja: Fumaça toma conta do Hospital São Luiz Morumbi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (11).



Informações iniciais indicam que há um princípio de incêndio no edifício.



O prédio foi evacuado e o Corpo de Bombeiros já está no local.



Não há informações de… pic.twitter.com/TEvqydKsPR — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) January 11, 2024

Inicialmente, o hospital informou que nenhum paciente tinha ficado ferido. Porém, depois houve a confirmação da morte da mulher de 94 anos, que sofreu uma parada cardíaca enquanto era retirada da UTI e não resistiu.

Em nota, a unidade de saúde lamentou o caso e disse que presta o devido apoio à família da paciente. “Uma paciente de 94 anos infelizmente sofreu uma parada cardíaca durante o evento. Lamentamos o falecimento e estamos prestando toda a assistência aos familiares”, diz o texto.

O hospital confirmou a transferência de pacientes para outros locais. “Por precaução e cumprindo os protocolos de segurança, 47 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares até o momento.”

Por fim, a unidade destacou que o incêndio “está sendo devidamente apurado e o hospital segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para esclarecer as possíveis causas do acidente.”

LEIA TAMBÉM: