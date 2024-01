Mudança em regras pode ajudar brasileiros que buscam cidadania em Portugal

O brasileiro que busca cidadania portuguesa pode ser beneficiado pela mudança decretada pelo Parlamento português no último dia 5 na Lei da Nacionalidade.

De acordo com a legislação atual, um imigrante para ter direito ao pedido de cidadania precisa residir legalmente durante cinco anos em Portugal. A questão era que o tempo de residência só era contado a partir da emissão da autorização de residência, que em função do atraso e da burocracia podiam demorar dois anos ou mais. Esse tempo de espera não era contado para o pedido de cidadania.

Com a nova lei, que ainda aguarda regulamentação e a promulgação presidencial, o tempo de espera entrará na conta e os brasileiros que fizeram pedido de cidadania terão que esperar muito menos para obter o passaporte do país.

MAIS MUDANÇAS

Outra alteração feita pelo Parlamento é a concessão da cidadania aos filhos reconhecidos por pais portugueses somente após os 18 anos, resultado de campanha de um grupo de brasileiros para revogar uma lei que impedia o acesso de filhos reconhecidos à cidadania.

As regras específicas aprovadas, porém, afirma que a concessão da cidadania fica condicionada ao reconhecimento paterno através de processo judicial, ou seja, exames que comprovem o laço de sangue, como DNA.

PASSAPORTE PODEROSO

De acordo com o Henley Passport Index, ranking que classifica os passaportes que dão acesso a mais destinos do mundo sem necessidade de visto, o passaporte português está entre os cinco mais poderosos do mundo, na frente de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.