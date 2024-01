Lotofácil 3001: veja os números sorteados nesta quinta-feira

A Lotofácil 3001 vai pagar nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira:

02, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Sorteio de quarta-feira

O sorteio de quarta-feira teve nada menos do que sete apostas vencedoras em diferentes estados do país e cada uma delas levou para casa um prêmio de R$ 924.479,40. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de São Luís e Senador La Rocque, ambas no Maranhão, Nova Serrana, em Minas Gerais, Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Foz do Iguaçu, no Paraná, Unistalda, no Rio Grande do Sul, e Campinas, em São Paulo.

Além dos felizardos, 842 apostas fizeram 14 pontos e cada uma recebeu R$ 1.124,87.

Quina voltou a acumular e prêmio já está em R$ 15 milhões

Como nenhum apostador acertou as cinco dezenas no sorteio de ontem, a Quina retorna hoje seu sorteio diário e promete pagar R$ 15 milhões a quem tiver a sorte necessária para ganhar na loteria.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira:

07, 10, 21, 49, 75