Estrangeiro executado em Santos era suspeito de ser matador de aluguel na Sérvia e estava na lista de procurados pela Interpol

Um estrangeiro que se apresentava como o esloveno Dejan Kovan foi executado a tiros em Santos, no litoral de São Paulo, mas após investigações a polícia civil descobriu que quem foi morto na verdade era foi o sérvio Darko Geisler, suspeito de ser um matador de aluguel procurado em todo o mundo pela Interpol. Com informações do G1.

Geisler foi executado com vários tiros quando chegava em sua casa com sua mulher e filhos na rua São José, no bairro Embaré, por ocupantes de um carro preto ainda não identificado. Ele ainda foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória antes de chegar ao hospital. De acordo com os vizinhos, ele residia no local há quatro anos e trabalhava como marceneiro e era tido como uma pessoa reservada e tranqüila.

Mas segundo levantou a Polícia Civil, havia uma ordem de prisão internacional contra Darko Geisler, acusado de ser integrante de uma organização criminosa que atua na Sérvia e também suspeito de vários homicídios e porte de explosivos em Montenegro. De acordo com o levantamento da policia, ele estava na ‘red notice’ (lista de Difusão Vermelha) da Interpol, que permite à agência prendê-lo em outros países.

Os jornais da Sérvia repercutiram sua morte e atestaram que ele era um assassino de aluguel e que todos pensavam que ele estava morto há pelo menos 10 anos, já que todas as pistas de seu paradeiro foram perdidas após um assassinato cometido em 2014.

No Brasil, ele apresentava passaporte esloveno, mas o consulado da Eslovênia negou que ele fosse cidadão do país, o que fez a polícia buscar em bancos de procurados em todo o mundo. Desde sua morte, sua foto de procurado foi retirada do site da Interpol.