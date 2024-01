10 dias de buscas: antena capta sinal de celular de passageiro de helicóptero desaparecido em SP

As buscas pelo helicóptero com quatro pessoas a bordo que desapareceu enquanto seguia para Ilhabela, no litoral de São Paulo, entraram no décimo dia. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), que realiza os trabalhos, o sinal do celular de um dos passageiros foi registrado por uma antena, na mesma região em que já havia sido captada outra pista. Apesar disso, a aeronave ainda não foi localizada.

Estavam a bordo do helicóptero Luciana Rodzewics, 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20 anos, além de Raphael Torres, que é amigo da família. Foi o rapaz quem as convidou para o passeio bate e volta a Ilhabela.

O voo era realizado pelo piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, segundo o site G1. As autoridades não chegaram a confirmar o nome dele oficialmente. Conforme a reportagem, o profissional teve a licença cassada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em setembro de 2021, depois que ele jogou uma aeronave contra um servidor do órgão que fazia uma fiscalização.

A punição durou dois anos e o piloto precisou refazer os cursos formativos de aviação antes de solicitar uma nova licença. Ele refez os procedimentos e, em outubro de 2023, obteve o novo documento. Apesar disso, Teodoro não tem autorização para fazer voo remunerado, o chamado táxi aéreo.

De acordo com o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), uma antena em Paraibuna identificou sinais do celular de Raphael Torres até às 23h54 do dia 31 de dezembro, dia do desaparecimento. Antes disso, na mesma região, o sinal do celular de Luciana também já tinha sido captado na mesma região, até às 22h14 do dia 1º de janeiro.

De acordo com a FAB, a suspeita é que o helicóptero esteja em alguma área entre a Serra do Mar e Caraguatatuba, município vizinho a Ilhabela. Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação – Esquadrão Pelicano, realiza os trabalhos de buscas pela região.

Desaparecimento

A aeronave partiu da capital paulista com destino a Ilhabela, no último dia 31, véspera de Réveillon, mas sumiu dos radares poucas horas depois e não fez mais nenhuma comunicação. Um vídeo enviado por Letícia ao namorado por uma das passageiras antes do desaparecimento mostrou que o tempo estava ruim (assista abaixo).

De acordo com a Polícia Militar, a aeronave com prefixo PRHDB, modelo Robson 44, decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro e fez seu último contato às 15h10 daquele dia, enquanto sobrevoava a região de Caraguatatuba.

Nas imagens gravadas por Letícia e enviada ao namorado, é possível ver o piloto e Rafael sentado na frente do helicóptero. Havia muita neblina, que prejudicava a visibilidade.

De acordo com a Anac, a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo não tinha sido liberada.