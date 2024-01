VÍDEO: momento em que a polícia resgata reféns em TV no Equador

Outro fato violento abalou o Equador na tarde desta terça-feira, 9 de janeiro. Homens armados invadiram a sede da TC Televisión, em Guayaquil, e fizeram reféns a equipe jornalística e os funcionários da emissora de televisão.

Uma vez que o alerta foi dado ao vivo pela transmissão do canal, a polícia ativou suas unidades para realizar a intervenção e liberar aqueles que estavam sob a ameaça de um grupo de criminosos.

A Polícia Nacional da Zona 8 de Guayas divulgou como foi realizada a operação para liberar os funcionários.

De acordo com as imagens compartilhadas pelos policiais, é possível ver vários uniformizados das unidades especializadas do Grupo de Intervenção e Resgate (GIR) entrando no estúdio de televisão.

Ao perceberem a baixa possibilidade de enfrentar a polícia, os criminosos baixaram as armas e se renderam aos policiais, conseguindo assim libertar os funcionários da emissora de televisão.

Conforme confirmado pela TC Televisión em uma entrevista com a Teleamazonas, os trabalhadores estão em segurança.

Além disso, o secretário de Comunicação do Governo Nacional, Roberto Izurieta, informou em sua conta do X (anteriormente chamado de Twitter) que o incidente violento não teve maiores consequências.

Os 12 detidos estão sendo processados pela Polícia Nacional da Zona 8 de Guayas, depois de terem sido detidos em flagrante.