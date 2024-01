VÍDEO: Bode chama atenção ao circular sozinho em trem da Linha 7-Rubi da CPTM, em São Paulo

Uma cena inusitada chamou a atenção dos passageiros de um trem da Linha-7 Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, na manhã de terça-feira (9). Um bode foi flagrado circulando sozinho por um vagão (assista no vídeo abaixo).

eu gravei esse KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/qHXSrzX0qn — lettie (@gowoncake) January 9, 2024

De acordo com a CPTM, o animal estava no trem que seguia em direção à estação da Luz, Centro de São Paulo. Quando a locomotgiva chegou a Estação Francisco Morato, o bicho foi resgatado ileso e levado ao Haras de Campo Limpo Paulista.

Ainda segundo a companhia, o dono dele ainda é procurado. “A CPTM está analisando as imagens de câmeras de monitoramento para identificar como o animal chegou à estação.”

As imagens do bode no trem viralizaram nas redes sociais. Muitos internautas se divertiram com a situação.

“Ele simplesmente só apareceu do nada sozinho e ficou andando. O segurança conseguiu tirar ele tadinho”, escreveu uma usuária do “X” (antigo Twitter). “Pergunta pra ele: esse metrô é bom ou não é?”, respondeu outra internauta.

“Os bodes também têm direito a transporte público”, ressaltou outra postagem.

mais um dia normal na CPTM pic.twitter.com/L6PheJGUjO — lettie (@gowoncake) January 9, 2024

