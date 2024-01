Tragédia no interior de SP: médica e seus três bichos de estimação morrem em capotamento

A médica Laís Cristina Agostinho Xavier, de 29 anos, morreu após perder o controle da direção e capotar o carro que conduzia na Rodovia Marechal Rondon, a SP-300, em Presidente Alves, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ela levava três bichos de estimação no veículo, sendo dois gatos e um cachorro. Os animais também não resistiram aos ferimentos.

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (9), na altura do Km 385. Familiares contaram à polícia que a médica esteve na casa de parentes, em Lins, também no interior paulista, e seguia com destino a Bauru, onde trabalhava no Hospital Estadual (HE).

A polícia diz que a médica perdeu o controle da direção e o veículo invadiu o canteiro central, batendo contra a canaleta de escoamento de água. O veículo só parou após capotar na pista no sentido contrário. O socorro foi acionado, mas no local já foram encontrados os corpos da médica e dos três animais de estimação.

Em nota, a Faculdade Método de São Paulo (Famesp), responsável pela gestão do HE, lamentou a morte de Laís. Segundo a entidade, ela tinha finalizado a residência em clínica médica em fevereiro do ano passado e, desde então, atuava no próprio hospital.

Nas redes sociais, a Atlética de Medicina Votuporanga, onde a médica estudou, também divulgou uma nota de pesar se solidarizando com a família e amigos de Laís.

Atlética Medicina Votuporanga lamentou a morte da médica Laís Cristina Agostinho Xavier, de 29 anos, em acidente no interior de SP (Reprodução/Instagram)

