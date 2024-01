Por que o Equador enfrenta uma crise de violência? O que você precisa saber

Soldados tomam as ruas do Equador para tentar conter onda de violência Foto: AP (Dolores Ochoa/AP)

O Equador está enfrentando uma crise de segurança significativa após a suposta fuga de Adolfo Macías, também conhecido como ‘Fito’, um líder do crime organizado com ligações com o Cartel de Sinaloa do México.

Esta situação levou o presidente do Equador, Daniel Noboa, a decretar um estado de exceção em todo o país, incluindo as prisões, e estabelecer um toque de recolher noturno das 23h às 5h. Este é o primeiro estado de exceção decretado por Noboa desde que assumiu o cargo, há aproximadamente um mês e meio.

A crise no país se intensifica rapidamente, atingindo um ponto crítico quando, nesta terça-feira, 9 de janeiro, indivíduos armados e encapuzados invadiram o canal de televisão TC, localizado na cidade de Guayaquil, no sudoeste.

Durante uma transmissão ao vivo, vários indivíduos armados foram flagrados sequestrando a equipe do canal, obrigando-os a solicitar ao vivo a retirada da polícia.

Contexto da crise

A ausência de ‘Fito’ em sua cela foi confirmada pela polícia após uma operação conjunta com militares. Suspeita-se que sua fuga, ainda não oficialmente confirmada, possa ter sido facilitada por infiltrações na prisão.

Sentença e antecedentes de ‘Fito’

‘Fito’ estava cumprindo uma sentença de 34 anos na prisão Regional de Guayaquil por crimes de tráfico de drogas, crime organizado e homicídio.

Incidentes em prisões

Foram registrados incidentes em várias prisões do país e guardas penitenciários foram feitos reféns em províncias como El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay e Pichincha.

Medidas do governo

O presidente Noboa mobilizou as Forças Armadas e a polícia para controlar as prisões e garantiu que não negociará com terroristas. Esta medida é tomada em um contexto de aumento alarmante da violência no país, com um recorde de homicídios nos últimos anos.

Implicações e respostas

O estado de exceção e o toque de recolher buscam garantir a segurança e o controle das prisões, bem como a integridade física dos presos. Isso no contexto de que a situação tem aumentado a pressão sobre o governo de Noboa, que chegou ao poder prometendo melhorar a segurança no país.

O bando Los Choneros, ao qual ‘Fito’ está ligado, é uma das principais organizações criminosas no Equador com conexões internacionais.

Como os fatos aconteceram?

1. No domingo anterior a 8 de janeiro de 2024, ‘Fito’, líder da gangue criminosa Los Choneros, desapareceu da prisão onde cumpria uma sentença de 34 anos.

2. No dia 8 de janeiro de 2024, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de exceção em todo o país, incluindo as prisões, devido à fuga de Macías e ao crescente aumento da insegurança.

3. Juntamente com o estado de exceção, foi estabelecido um toque de recolher em todo o país das 23h às 5h.

4. No mesmo dia em que o estado de exceção foi declarado, foram relatados incidentes em seis prisões do país, incluindo confrontos entre gangues rivais.

5. Após a declaração do estado de exceção, foi relatado o sequestro de pelo menos quatro oficiais de polícia no contexto da crise de segurança.

6. Encapuzados tomam um canal de televisão do Equador para transmitir uma mensagem e também ocuparam as instalações da universidade de Guayaquil.