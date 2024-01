Ossada e sangue em casa: o que se sabe sobre caso de menino sumido há mais de dois meses, em Goiás

A Polícia Civil segue tentando desvendar o desaparecimento do menino Pedro Lucas Santos, de 9 anos, que foi visto pela última vez há mais de dois meses depois que saiu da escola, em Rio Verde, Goiás. Muitas pistas foram descobertas nesse meio tempo, como uma ossada que pode ser do garoto e várias marcas de sangue na casa da família. A suspeita da corporação é que o padrasto, que está preso, tenha matado e ocultado o corpo da criança.

O delegado Adelson Candeo, responsável pelo caso, diz ter provas de que José Domingos dos Santos, de 22 anos, que vive com a mãe do garoto, cometeu o crime e desde então tentava despistar a polícia. O homem chegou a mandar mensagens para a sogra no dia do desaparecimento, dizendo que o menino era muito danado e, por isso, algo poderia ter acontecido com ele.

“Ele afirma [nas mensagens] que o menino está indisciplinado e deixa a entender para a avó que se algo acontecer, é por conta desse comportamento”, disse o delegado ao site G1.

Depois disso, o investigador diz que os familiares trocaram poucas mensagens e ligações sobre o desaparecimento de Pedro Lucas, o que deixou a situação ainda mais suspeita. Também houve demora na denúncia sobre o sumiço dele. No último dia 8 de janeiro, o padrasto foi preso.

O advogado Felipe Mendes, que defende José Domingos, informou que ainda não teve acesso à integra do processo e das provas colhidas durante toda a investigação. Ele ressaltou que seu cliente “sempre negou o cometimento de quaisquer crimes contra seu enteado e colaborou com a investigação, apresentando-se ao delegado de polícia todas as vezes que foi intimado”.

O desaparecimento

Pedro Lucas desapareceu no dia 1º de novembro do ano passado, depois que saiu da escola. No entanto, a família dele só procurou a polícia dias depois para registrar o sumiço.

Imagens de câmeras de segurança registraram o menino circulando pelas ruas da cidade. A mãe dele, Elisângela Pereira dos Santos, deu entrevista à TV Anhanguera e chorou pedindo informações sobre o paradeiro do filho. Na ocasião, o padrasto também disse que estava preocupado e procurava pelo garoto.

Em dezembro, a polícia passou a investigar o caso como homicídio. No dia 18 daquele mês, uma perícia feita na casa da família encontrou alguns vestígios de sangue, que foram submetidos a perícia para verificar se tratava-se de material genético de Pedro Lucas.

Na última segunda-feira (8), a polícia encontrou uma ossada de uma criança às margens do córrego Abóbora, perto de Rio Verde. O material também foi recolhido e ainda passa por exames periciais.

A investigação apontou que Pedro Lucas sofria várias agressões tanto por parte do padrasto, quanto da mãe. No entanto, a polícia ainda não informou se a genitora também é investigada pela morte do filho.

