Lotofácil saiu para MG e RS

Apenas dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil sorteado nesta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Esteio, no Rio Grande do Sul, e Campos Gerais, em Minas Gerais, e cada uma delas vai embolsar a quantia de R$ 1.834.846,54.

Além dos dois, outras setecentos e nove apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 767,33. Na faixa dos treze acertos, 23.622 apostas ganharam R$ 30.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

SORTEIO DE HOJE

Hoje a Lotofácil retoma seu sorteio com o concurso 3000 com um prêmio estimado de R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta para o sorteio desta quarta-feira deve ser feito até as 19h. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio das loterias é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina sorteia hoje R$ 13,5 milhões

Com prêmio acumulado, a Quina sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$ 13,5 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa até as 19h.