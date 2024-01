IPVA 2024: prazo para veículos com placa final 1 pagar com desconto acaba nesta quinta-feira

Proprietários de carros do estado de São Paulo com placa final 1 tem até esta quinta-feira para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 à vista com desconto de 3%.

Todos os contribuintes devem ficar atentos ao prazo para o pagamento com desconto ou para pagar a primeira parcela, para aqueles que optaram por parcelar o imposto. Após esse prazo, o proprietário pode ainda pagar em fevereiro, à vista, mas sem desconto. Confira a tabela:

IPVA 2024 (Sefaz-SP)

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária conveniada apenas com a apresentação do número do Renavam. É possível pagar pelo caixa eletrônico, pela internet banking e, casas lotéricas e, neste ano, via Pix.

Quem optar pelo pagamento por Pix, novidade em 2024, deve acessar a página do IPVA no portal da Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que será usado para o pagamento. O QR Code do Pix, entretanto, tem a validade de 15 minutos, e se o imposto não for pago neste tempo será necessário gerar um novo código. Quando for pagar, preste atenção ao nome do destinatário, que deve ser “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.”

PARA SABER O VALOR

O valor do imposto a pagar pode ser consultado diretamente no caixa de autoatendimento da rede bancária, mas quem preferir pode consultar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). Basta preencher os dados do número do Renavam e da placa do veículo.