Idoso de 62 anos morre eletrocutado ao sair de carro durante temporal, na Zona Sul de São Paulo

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de terça-feira (9) causou vários estragos e deixou a capital em estado de atenção para alagamentos. Os ventos de até 77 km/h provocaram a queda de cerca de 200 árvores e diversos bairros ficaram sem energia elétrica. Um idoso de 62 anos morreu ao ser atingido por um cabo de energia que se rompeu e acertou o carro onde ele estava.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem desceu do carro e acabou sendo eletrocutado, na Rua Pedro de Toledo, em Moema, na Zona Sul da Capital. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os socorros, mas ele não resistiu e morreu no local.

Uma mulher de 60 anos, que acompanhava a vítima fatal no veículo, ficou ferida e também recebeu atendimento. Ela estava consciente e foi levada ao Hospital do Servidor. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

“Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que as vítimas haviam sido eletrocutadas por um fio de alta tensão durante uma tempestade. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os socorros, mas o homem não resistiu. A mulher foi encaminhada ao Hospital do Servidor”, destacou a SSP-SP.

Ainda segundo a pasta, o caso foi registrado como morte suspeita pelo 27º Distrito Policial, que requisitou as devidas perícias.

Temporais continuam

Na terça-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, o vento passou de 90 km/h na região do Aeroporto do Campo de Marte. Nas demais áreas, chegou a 77 km/h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de São Paulo deve seguir com temperaturas altas nos próximos dias, o que eleva os riscos de temporais com rajadas de vento. Na quinta-feira (11), os termômetros devem atingir os 34°C.

A previsão é que essa condição de calor com tempestades diárias se mantenha até o próximo sábado (13).