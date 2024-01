Grande São Paulo enfrenta mais chuvas com potencial de alagamento nesta quarta-feira

O forte calor e o ar úmido continuam favorecendo a formação de nuvens carregadas sobre toda a região sudeste do país nesta quarta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

A previsão para esta quarta-feira na Grande São Paulo e no interior do estado é de mais um dia de sol forte e calor, com a nebulosidade aumentando no final do dia e pancadas de chuva com raios no período da tarde e da noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas em todo o estado, com risco de enchentes, deslizamentos e quedas de árvores. Nesta terça-feira, um temporal na cidade de São Paulo derrubou quase uma centena de árvores e deixou a cidade em estado de alerta durante todo o período da tarde.

Mas São Paulo não é o único estado que deve enfrentar fortes temporais nesta quarta-feira. Segundo a Climatempo, em Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Nas regiões mais próximas ao litoral, como no litoral do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo e Baixada Santista, o dia será de bastante calor com apenas períodos de chuva passageira.

ALERTA DE TEMPORAIS

As principais capitais do país receberam alertas meteorológicos para temporais nesta quarta-feira, entre elas Florianópolis, Curitiba, Belo HJorizonte, Vitória, Brasília, Goiânia, Porto Velho, Rio Branco, Belém, Macapá, Teresina, Maceió e Aracaju.

No Rio Grande do Sul, além das fortes chuvas estão previstas rajadas de ventos acima de 91 km/h, com grande poder de destruição, na fronteira do estado com o Uruguai e a Argentina.