“Com ou sem emoção?”: turistas pensaram que assalto era encenação do passeio no CE

Uma turista de Santa Catarina, que estava no grupo que sofreu tentativa de assalto quando andava de buggy nas dunas da praia de Cumbuco, no Ceará, disse que acreditou que o homem armado e o assalto eram uma encenação que fazia parte do passeio do pacote “com emoção” que o grupo havia escolhido. A notícia é do G1.

Durante o passeio, na terça-feira, dois homens armados ordenaram que o buggy cheio de turistas parasse, mas o motorista colocou a todos em sério risco e acelerou, fugindo do local. Eram dois veículos com turistas, mas como o segundo vinha mais atrás ele conseguiu identificar o que estava ocorrendo e mudou a rota para evitar cruzar com os assaltantes.

Assim que terminou o passeio a polícia chegou ao local e colheu o depoimento das testemunhas. As imagens gravadas por um dos turistas ajudaram a identificar os criminosos, que estão sendo procurados.

Os dois suspeitos são Antônio Carlos da Silva, que já responde por homicídio, e Francisco Jamerson, conhecido como Chambinho, ambos moradores de Caucaia, na Grande Fortaleza. Os dois seguem foragigos.

A praia de Cumbuco, onde foi realizada a tentativa de assalto, fica a 35 km de Fortaleza e é um local que fica completamente tomado pelos turistas nesta época do ano não só pelos tradicionais passeios de buggy nas dunas, mas pela prática de esportes como o windsurfe e o kitesurfe.