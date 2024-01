CNH Digital falsa: entenda como a prisão de um motorista no RS levou a PRF a descobrir golpes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul descobriu um esquema criminoso para emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital falsa. Os criminosos usavam um aplicativo de mensagens para oferecer o documento de forma rápida e facilitada, com valores entre R$ 75 e R$ 200. A descoberta ocorreu depois que um motorista foi preso portando uma falsificação, na BR-116, em Barra do Ribeiro.

A prisão do condutor ocorreu na quarta-feira (9). Segundo o site G1, ao ser parado pelos agentes da PRF, o homem apresentou a CNH digital, por meio de um aplicativo idêntico ao original, no qual dizia que ele tinha habilitação regular para motos e carros. Porém, os policiais desconfiaram e, ao fazerem a consulta ao QR Code, ele não funcionava.

Em uma busca ao sistema, a PRF descobriu que o motorista estava com a CNH oficial suspensa há 18 anos. O documento digital que ele apresentou era falso. Assim, ele foi preso em flagrante por uso de documento falsificado.

O caso passou a ser investigado e os agentes identificaram as mensagens em que os criminosos oferecem a CNH Digital falsa. O interessado baixa um aplicativo indicado por eles e, após o pagamento, o documento fica disponível na própria página. Isso sem que o condutor passe pelo devido processo para habilitação junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A PRF destacou que esse aplicativo não está disponível em lojas oficiais dos sistemas operacionais de celulares e que é enviada ao interessado diretamente pelos criminosos.

Criminosos oferecem CNH Digital falsa por meio de aplicativos de mensagens, segundo a PRF (Reprodução/TV Globo)

“O grande problema de você baixar um aplicativo desses é que todos os dados que você fornece ficam expostos, ficam vulneráveis para os criminosos. Você deixa o celular completamente vulnerável e todas as operações que você faz ali, podem ser coletadas”, alertou o especialista em tecnologia Ronaldo Prass, em entrevista ao site G1.

Quem for flagrado dirigindo com uma CNH falsa, seja ela na versão física ou digital, comete uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e acúmulo de sete pontos na carteira. Além disso, pode ser preso por uso de documento falso e pegar pena de dois a seis anos de reclusão.

