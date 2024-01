Vingança: saiba quem é a blogueira condenada por encomendar ‘susto’ que resultou na morte do ex

A influenciadora digital Isabela Gomes Pereira, de 29 anos, mais conhecida como Isa Gomes, foi condenada a 30 anos de prisão por envolvimento na morte do ex-namorado, Leandro Rezende Morais, em junho de 2022, em Contagem, Minas Gerais. Segundo as investigações, ela queria se vingar após ser rejeitada pelo rapaz e encomendou “um susto”, que resultou na morte dele. Além dela, outros três homens também foram condenados pelo crime.

A condenação da blogueira ocorreu na última quinta-feira (4). Na ocasião, ela foi ouvida pelo juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, e negou a responsabilidade sobre a morte de Leandro. A jovem confirmou que prometeu dar R$ 5 mil aos três homens para que dessem “um susto” no ex-namorado. Além disso, afirmou que era vítima dele em um relacionamento abusivo, onde sofria agressões e era extorquida.

No entanto, o magistrado julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para a condenação dos réus por roubo majorado, que é aquele que envolve agressão e outros tipos de violência contra a vítima. Neste caso, a ação criminosa culminou em morte.

Procurada, a defesa da blogueira informou que já recorreu da decisão. “A defesa de Isabela Gomes informa que já recorreu da referida decisão por intermédio de recurso de apelação criminal, posto que a condenação foi desproporcional a conduta praticada pela acusada e contrária à prova dos autos”, destacou o advogado Mauro Pereira de Abreu, em nota enviada ao site G1.

Como foi o ‘susto’?

O crime ocorreu no dia 28 de junho de 2022. De acordo as investigações da Polícia Civil, Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel invadiram a casa da vítima, com a ajuda de Isa Gomes.

A blogueira pediu ao trio que desse “um susto, a ponto de deixá-lo em coma, no hospital”. Ela também teria dito que eles encontrariam objetos de valor na casa e que poderiam subtraí-los. Foram levados itens como um celular, televisor, perfumes, tênis, roupas, caixas de som portáteis e um carro avaliado em R$ 97 mil.

Isa teria buscado os homens em seu carro e os levado até a casa de Leandro. No local, ele dormia quando foi surpreendido pelos criminosos, tendo as mãos amarradas com um fio e sendo asfixiado até a morte. Depois disso, segundo a polícia, a blogueira agrediu o ex-namorado com chutes.

Blogueira Isa Gomes, de 29 anos, desativou perfis nas redes sociais após ser acusada por encomendar a morte do ex-namorado (Reprodução/Instagram)

Redes sociais

Isa Gomes se apresentava nas redes sociais como uma pessoa “forte, mas ao mesmo tempo sensível”. Ela costumava fazer postagens mostrando produtos cosméticos aos seus quase 11 mil seguidores no Instagram. Além disso, afirma na página ser biomédica e criadora de um procedimento estético para boca.

A jovem também costumava postar frases motivacionais. “Você é mais forte do que pensa e mais capaz do que imagina”, escreveu em um dos posts.

Após a denúncia sobre a morte do ex-namorado, ela desativou as contas nas redes sociais.

