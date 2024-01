Sobrevivente de acidente que matou 24 na Bahia lamenta perda dos pais e irmã: “Tudo pra mim”

A jovem Maysa Grassi é uma das sobreviventes do grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus de turismo na BR-324, na altura de São José do Jacuípe, na Bahia, que matou 24 pessoas. Apesar de ter escapado com vida, ela lamentou a perda dos pais e da irmã na colisão.

“Amarei vocês para sempre”, escreveu Maysa ao compartilhar uma foto com a família nas redes sociais. “Vai com Deus, meu pai amado, minha mãe querida e irmã adorada. Vocês eram tudo para mim”, ressaltou a sobrevivente, que ainda compartilhou outras imagens e homenagens feitas às vítimas.

Maysa Grassi, sobrevivente de acidente que matou 24, mostra pais e irmã que perdeu na tragédia (Reprodução/Instagram)

O acidente aconteceu na noite de domingo (7). Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que 25 pessoas morreram. Porém, horas depois, a corporação e o Instituto Médico Legal (IML) revisaram o número e ressaltaram que foram 24 mortes.

Entre as vítimas fatais confirmadas estão o pai de Maysa, Edimilson Alencar dos Santos, de 48 anos, a mãe Amarilis Lima Grassi Santos, de 44, e a irmã, Sabrina Grassi Alencar Santos, de 17.

Imagens fortes divulgadas pela Brigada Anjos Jacuipenses, que atuou no resgate, mostram uma cena de destruição no local do acidente (passe para o lado na postagem abaixo).

Conforme a Brigada Anjos Jacuipenses, o ônibus de turismo fazia o trajeto de Guarajuba para Jacobina, quando houve a colisão. Do total de vítimas fatais, sete eram homens e 17 mulheres, incluindo uma gestante, sendo que 22 pessoas eram passageiras do coletivo e as demais estavam no caminhão, que também transportava uma carga de mangas.

Ainda segundo a Brigada, um dos feridos foi levado para o hospital da cidade de Capim Grosso e os outros cinco para uma unidade de saúde de Nova Fátima. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde deles.

A PRF informou os ocupantes do ônibus de turismo passaram o fim de semana na praia de Guarajuba, no distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e voltavam para a cidade de Jacobina, onde moravam. A prefeitura da cidade natal das vítimas decretou luto oficial de três dias.]

A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar as causas do acidente. São aguardados os resultados dos laudos periciais.

Acidente entre ônibus de turismo e caminhão deixa 24 mortos e 5 feridos, na BR-324, na Bahia (Reprodução/Brigada Anjos Jacuipenses)

LEIA TAMBÉM: