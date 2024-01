Sem ganhadores no sorteio de segunda, Lotofácil promete pagar R$ 4,5 milhões nesta terça-feira

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas do sorteio desta segunda-feira da Lotofácil e o prêmio acumulou para o sorteio de hoje. Nesta terça-feira, quem tiver a sorte necessária para marcar os 15 números que serão sorteados pela Caixa pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Para garantir seu lugar no sorteio é necessário fazer a aposta antes do fechamento das casas lotéricas, às 19h, ou efetuar a aposta pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa 3.

Os sorteios da Caixa são realizados a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo e pode ser acompanhados em tempo real pelos canais no Youtube e no Facebook.

Sorteio de ontem

Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal no sorteio desta segunda-feira, 236 apostas fizeram 14 pontos e ganharam, cada uma, R$0 1.646,71. Na faixa dos 13 números, 9.543 apostas levaram para casa, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados ontem foram:

02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Quina também acumulou

Mais uma vez ninguém acertou a Quina e o prêmio acumulou para o sorteio desta terça-feira, quando o apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar R$ 11,7 milhões.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira foram:

39, 44, 48, 62, 64