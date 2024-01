Homem morre ao ser atingido por galhos de árvore durante temporal, no interior de São Paulo

João Carlos de Arruda Ming, de 58 anos, morreu após ser atingido por uma árvore que caiu durante o temporal em Itupeva, no interior de São Paulo, na noite de segunda-feira (8). Ele estava no carro com a esposa e com a filha e, ao chegar em casa, teve que descer para abrir o portão automático, já que faltava energia. Foi quando os galhos caíram e o acertaram em cheio.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A esposa dele, Fátima Ming, e a filha, que seguiram dentro do carro, sofreram escoriações e receberam atendimento ainda no local.

Em entrevista à TV TEM, afiliada da TV Globo, Fátima contou que eles tinham visitado uma amiga e, quando voltavam para casa, se depararam com o temporal. Quando chegaram, o portão automático não abria, pois o fornecimento de energia elétrica estava interrompido. Foi quando João Carlos desceu para abrir e foi atingido.

“Estava sem energia e ele desceu para abrir o portão. No momento em que ele desceu, a árvore caiu em cima dele. Veio poste, fiação. Eu estava dentro do carro com a minha filha”, relatou a esposa.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde ainda passa por exames periciais. Não há previsão de quando será liberado para a cerimônia de sepultamento.

Procurada, a CPFL Piratininga informou que foi ao local para retirada da árvore, juntamente com a prefeitura, e realiza o devido reparo do poste. A empresa ressaltou que houve interrompimento do fornecimento de energia durante a forte chuva, mas que a situação na maioria dos locais afetados já voltou ao normal.

